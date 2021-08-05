Трейлер комедии «Вместе» с МакЭвоем и Хорган появился в Сети

Лондон, 5 августа. Премьера трейлера комедийного фильма «Вместе» с Джеймсом МакЭвоем и Шэрон Хорган состоялась в Сети. Картина выйдет в мировой прокат 27 августа 2021 года.

Режиссером новой комедии «Вместе» выступил номинант на «Оскар» Стивен Долдри. Фильм рассказывает о супругах, которые вынуждены сидеть вместе на карантине. Паре приходится переосмыслить свои отношения и решить накопившиеся проблемы.

Особенностью киноленты является не только общение главных героев друг с другом, но и напрямую со зрителями. «Вместе» станет первым крупным проектом, посвященный опыту жизни в эпоху пандемии.

Поклонников кинокомиксов Marvel на днях порадовали премьерой нового русскоязычного трейлера второй части фильма «Веном». Лента посвящена новым приключениям журналиста Эдди Брока, которые пытается сосуществовать с внеземным монстром внутри себя.