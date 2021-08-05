Россия создает для МКС систему навигации по звездам

Москва, 5 августа. Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) занимается разработкой системы навигации по звездам для осуществления полетов в дальний космос.

Ученые создают датчики, которые будут устанавливаться на Международной космической станции. Сроки тестирования устройств пока не известны, заявил РИА Новости ученый секретарь института Андрей Садовский.

«Это направление — навигация по рентгеновским пульсарам — развивается. Один из проектов — возможность установки датчиков на МКС для понимания, как делать дальше систему и как с ней работать. Пока у нас под это направление разрабатываются датчики», — отметил специалист.

Система будет ориентироваться в пространстве благодаря радиопульсарам, которые производят природные импульсы. Эти сигналы станут помощниками во время передвижений в дальнем космосе.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее выступил с инициативой создания на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) модуля для туристов. Доставкой граждан на орбиту будут заниматься частные компании.