«Российский футбол деградирует»: Федун назвал поражение «Спартака» закономерным

Москва, 5 августа. Причина поражения «Спартака» от «Бенфики» в матче квалификации Лиги чемпионов заключается в низком уровне российского футбола, считает владелец красно-белых Леонид Федун.

По его словам, португальский клуб одержал победу, поскольку играл лучше. Федун заявил, что сейчас надежд на положительные изменения в российском футболе нет.

«Тут комментировать нечего. «Бенфика» играла лучше. К сожалению, российский футбол продолжает деградировать. Пока надежд очень мало», — сказал Федун в интервью «СЭ».

Спартак 4 августа на своем стадионе принимал португальскую «Бенфику» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Москвичи проиграли со счетом 0:2.