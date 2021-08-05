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СК возбудил уголовное дело после падения из окна мальчика в Москве

  /   Обновлено: 05 августа 2021 01:42
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после падения из окна мальчика в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 5 августа. Следственный комитет завел уголовное дело на мужчину, который из квартиры на пятом этаже выбросил своего малолетнего сына. Об этом сообщили в СК России.

Горе-отец после произошедшего скрылся, правоохранительные органы ведут поиски подозреваемого. Прокуратура Москвы начала проверку обстоятельств инцидента и действий родителей несовершеннолетнего, передает РИА Новости.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). [...] По предварительным данным, в квартире с ребенком находился его отец, местонахождение которого устанавливается», — сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Ранее стало известно, что отец ребенка 1996 года рождения мог находиться в алкогольном опьянении. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

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