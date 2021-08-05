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Депутат Рады Бойко назвал новый скачок цен на газ катастрофой для Украины

  /   Обновлено: 05 августа 2021 01:41
Политика
Депутат Рады Бойко назвал новый скачок цен на газ катастрофой для Украины
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 5 августа. Рост стоимость тарифов на газ и электроэнергию для населения Украины может обернуться катастрофическими последствиями. Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Бойко.

Очередное повышение стоимость природного газа и электроэнергии, при условии, что на Украине население имеет огромные долги за ЖКХ перед государством, выглядит абсурдно. Ситуация может измениться только при полной смене всех ветвей государственной власти в государстве. Политик также заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского «живет в параллельной реальности».

Недавно «Нафтогаз » заявил, что возможность закупок российского газа для страны полностью исключена. Глава ведомства заявил, что Украина должна наращивать собственную добычу природного топлива.

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украина тарифы жкх
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