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Названы результаты исследования эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»
Общество
Названы результаты исследования эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»
Невские Новости

Москва, 5 августа. Обнародованы промежуточные результаты контроля качества третьей фазы клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКороной»: антитела найдены у 79% привитых добровольцев.

Как сообщают «Известия», руководство центра «Вектор», разработавшего вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона», обратилось к независимой контрактной исследовательской организации «Клиникал ресерч лаборатори» (КРЛаб), чтобы оценить эффективность препарата.

Компания проанализировала данные 3 000 добровольцев, из которых 746 получили плацебо (группа №2). Согласно отчету, первые антитела были найдены у 18% пациентов уже на 21-е сутки с начала вакцинации. На 42-е сутки, когда должна быть максимальная реакция, антитела IgG обнаружили у 79% привитых. Во второй группе, где пациенты получали плацебо, этот показатель равен 11,6%, то есть эти люди за время исследования встретились с COVID-19.

Эксперты КРЛаб также получили данные по антителам IgM, вырабатываемых во время активного COVID-19, которые показали, что «ЭпиВакКорона» никого не инфицирует. Согласно результатам независимой проверки КРЛаб, вакцина «ЭпиВакКорона» признана безопасной и эффективной.

На прошлой неделе стало известно, что количество россиян, завершивших цикл вакцинации от коронавируса «ЭпиВакКороной», превысило один миллион. Согласно данным Минздрава, доля заболевших среди тех, кто прошел полный цикл вакцинации, составила 0,5%. Таким образом, на каждые 200 человек, привитых этой вакциной, приходится всего один заболевший.

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