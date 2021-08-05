«Другой уровень»: Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Бенфики»

Москва, 5 августа. Поражение«Спартака» от «Бенфики» в квалификации ЛЧ символизирует общий уровень российского футбола. Об этом заявил экс-футболист сборной России по футболу Александр Мостовой.

Он отметил, что португальцы обыграли московскую команду «на классе». «Бенфика» еще в первом тайме могла отличиться, однако возникли проблемы с реализацией.

«Мы начинали сравнивать — вот вам, пожалуйста, приехала команда, которая очень сильная и показала нам уровень и класс, как свой, так и наш», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Данный результат ставит крест на Лиге чемпионов для «Спартака». Причем проблема не конкретно в красно-белых, а в уровне российского футбола в целом, подчеркнул Мостовой.

В первом матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ против «Бенфики» «Спартак» уступил со счетом 0:2. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».