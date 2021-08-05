Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 02:44
02:36
Происшествия
Лайнер с десятью пострадавшими в Турции россиянами прибыл в Самару
02:36
Спорт
Губерниев тремя словами отреагировал на поражение «Спартака» от «Бенфики»
02:34
Общество
Власти ЯНАО разрешили рыбакам добывать до 20 кг улова в сутки
02:32
Общество
Испанские ученые проверят пригодность эхинацеи к лечению COVID-19
02:09
Спорт
«Он молод душой и сердцем»: Губерниев верит в успех Семина на посту тренера «Ростова»
02:07
Общество
Боль в груди может указывать на высокий уровень холестерина в крови
02:00
Общество
Трудности с проектированием дороги в Крыму вызвали возмущение местных жителей
01:59
Происшествия
Скончался российский кинематографист Александр Аравин
01:56
Общество
Звезда «Людей Икс» Холт сыграет последователя Дракулы в фильме «Ренфилд»
01:50
Общество
Мораторий ВОЗ на ревакцинацию может повлечь рост смертности от COVID-19
Все новости

Sony заработала миллиарды йен благодаря высокому спросу на PS5
Экономика
Sony заработала миллиарды йен благодаря высокому спросу на PS5
Prt Scr youtube.com  /  Playstation

Токио, 5 августа. Японская компания Sony значительно смогла увеличить свою операционную прибыль благодаря стабильно высокому спросу на новую консоль PlayStation 5.

Согласно данным CNBC, доход до вычета налогов и других обязательных отчислений увеличился на 26,3 процента. За первые три месяца 2021 года операционная прибыль холдинга составила 280,1 миллиарда иен, или 2,56 миллиарда долларов, против 221,7 миллиарда иен за аналогичный период прошлого года.

Презентация PS5 состоялась в ноябре 2020-го. Консоль возымела серьезный спрос в условиях пандемии коронавируса. Продажи до сих пор остаются на таком высоком уровне, что самих приставок на полках магазинов почти не найти.

Недавно стало известно, что PlayStation 5 впервые уступила Xbox на консольном рынке Соединенных Штатов. Также Xbox Series по денежной выручке обогнали и товары от Nintendo.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Sony заработала миллиарды йен благодаря высокому спросу на PS5
sony приставки выручка консоль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru