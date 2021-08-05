Sony заработала миллиарды йен благодаря высокому спросу на PS5

Токио, 5 августа. Японская компания Sony значительно смогла увеличить свою операционную прибыль благодаря стабильно высокому спросу на новую консоль PlayStation 5.

Согласно данным CNBC, доход до вычета налогов и других обязательных отчислений увеличился на 26,3 процента. За первые три месяца 2021 года операционная прибыль холдинга составила 280,1 миллиарда иен, или 2,56 миллиарда долларов, против 221,7 миллиарда иен за аналогичный период прошлого года.

Презентация PS5 состоялась в ноябре 2020-го. Консоль возымела серьезный спрос в условиях пандемии коронавируса. Продажи до сих пор остаются на таком высоком уровне, что самих приставок на полках магазинов почти не найти.

Недавно стало известно, что PlayStation 5 впервые уступила Xbox на консольном рынке Соединенных Штатов. Также Xbox Series по денежной выручке обогнали и товары от Nintendo.