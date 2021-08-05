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Ученый РАН Камкин назвал пасквилем заявление парламентариев ЕС по «СП-2»

  /   Обновлено: 05 августа 2021 01:14
Политика
Ученый РАН Камкин назвал пасквилем заявление парламентариев ЕС по «СП-2»
Global Look Press  /  Jens Büttner/ZB

Москва, 5 августа. Совместное заявление парламентариев ЕС и США не помешает реализации проекта «Северный поток — 2», убежден ученый РАН Александр Камкин.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН назвал заявление парламентариев пасквилем. Его основными инициаторами, по мнению Камкина, являются США и отдельные лоббистские структуры, отстаивающие интересы производителей сжиженного природного газа (СПГ).

«Следует подчеркнуть, что авторы заявления — это все-таки не уровень министров, не уровень глав государств, это уровень отдельно взятых парламентариев, за которыми, на мой взгляд, стоят определенные лоббистские структуры», — отметил ученый.

Камкин также обратил внимание на состав авторов заявления. Речь идет, по его словам, о так называемых обиженных странах Европы.

О заявлении парламентариев, про которое упомянул ученый, стало известно 2 августа. В документе российский трубопровод назван «геополитическим оружием».

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сша северный поток 2 парламентарии ес
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