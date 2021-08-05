Windows сможет блокировать нежелательный софт по умолчанию

Москва, 5 августа. Разработчики Microsoft научили встроенный антивирус Windows блокировать потенциально нежелательные программы самостоятельно.

Система сможет сама определять, от какого софта следует избавиться. Речь идет о торрентах, майнерах и рекламном ПО. Подобные приложения будут блокироваться по умолчанию, сообщил WindowsLatest, сославшись на службу поддержки ОС.

Нововведение начнет действовать уже в августе нынешнего года. Это произойдет после очередного обновления Windows 10. Отключать блокировку софта пользователям придется вручную.

Новая версия Windows, как стало известно ранее, сделает недоступной одну из самых популярных функций. Речь идет о перетаскивании ярлыков приложений на панель задач.