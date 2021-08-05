Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 01:14
01:13
Политика
Ученый РАН Камкин назвал пасквилем заявление парламентариев ЕС по «СП-2»
01:05
Происшествия
Авиакомпания «Россия» озвучила причину экстренного приземления лайнера в Казани
00:58
Технологии
Windows сможет блокировать нежелательный софт по умолчанию
00:56
Общество
США могут запретить въезд в страну невакцинированным гражданам
00:51
Общество
Заразившиеся штаммом «Дельта» чаще страдают от тяжелых форм COVID-19
00:48
Шоу-бизнес
«Я — с удовольствием»: Наталья Подольская ответила на слухи о третьей беременности
00:44
Общество
Операторы платных дорог сохранят скидки при оплате бесконтактными транспондерами
00:41
Общество
Перепись населения провели в труднодоступных местах шести регионов России
00:40
Общество
Глава СКР Бастрыкин провел личный прием граждан по видеосвязи
00:39
Политика
Минобороны Украины разрабатывает план отражения внешней угрозы
Все новости

Windows сможет блокировать нежелательный софт по умолчанию
Технологии
Windows сможет блокировать нежелательный софт по умолчанию
Prt Scr youtube.com  /  @Microsoft Surface

Москва, 5 августа. Разработчики Microsoft научили встроенный антивирус Windows блокировать потенциально нежелательные программы самостоятельно.

Система сможет сама определять, от какого софта следует избавиться. Речь идет о торрентах, майнерах и рекламном ПО. Подобные приложения будут блокироваться по умолчанию, сообщил WindowsLatest, сославшись на службу поддержки ОС.

Нововведение начнет действовать уже в августе нынешнего года. Это произойдет после очередного обновления Windows 10. Отключать блокировку софта пользователям придется вручную.

Новая версия Windows, как стало известно ранее, сделает недоступной одну из самых популярных функций. Речь идет о перетаскивании ярлыков приложений на панель задач.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Windows сможет блокировать нежелательный софт по умолчанию
windows антивирус софт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru