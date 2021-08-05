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«Я — с удовольствием»: Наталья Подольская ответила на слухи о третьей беременности
Шоу-бизнес
«Я — с удовольствием»: Наталья Подольская ответила на слухи о третьей беременности
Prt Scr instagram.com  /  @nataliapodolskaya

Москва, 5 августа. Певица Наталья Подольская посвящает все свое время семье. На днях она случайно подогрела слухи о возможном рождении третьего ребенка.

В семье артистки и ее супруга Владимира Преснякова первый сын родился в 2015 году. В октябре 2020-го звездная пара вновь стала родителями. Соцсети Подольской заполнены фотографиями сыновей, почти каждый пост она посвящает своим родным. И хоть младшему мальчику еще нет года, поклонники уже муссируют слухи о третьей беременности артистки.

Масло в огонь подливает и сама Подольская, отметив однажды в Instagram, что «после второго все хотят третьего». О своих планах певица рассказала в беседе с порталом Wday.ru.

Она отметила, что далеко не все мамы решаются на второго ребенка, однако, все-таки решившись, уже задумываются о третьем. Ведь к этому моменту «ты уже все знаешь, ко всему готова». На вопрос, хотелось бы ей еще родить дочку, Подольская ответила утвердительно.

«Я — с удовольствием! А там как бог даст», — заявила певица.

Ранее певица объяснила, почему отказалась от услуг няни, помогавшей ей с младшим сыном. По ее словам, она просила ее не гулять с маленьким сыном на жаре, а сидеть с ним в тени на веранде, поскольку ребенок плохо спит при высокой температуре на улице. Однако няня категорично отказала матери. Исполнительница предполагает, что помогающая ей с ребенком женщина просто устала и сознательно пошла на конфликт.

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