США могут запретить въезд в страну невакцинированным гражданам

Вашингтон, 5 августа. Власти США готовят законопроект, согласно которому въезд на территории страны будет доступен только людям, прошедшим полный этап вакцинации от коронавируса, пишет Reuters.

Эти меры должны вступить в силу вместе со снятием текущих ограничений на въезд из других стран. Предполагается, что действовать запрет будет в отношении всех иностранцев.

Недавно представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелиты Вуйнович прокомментировала влияния дельта-штамма коронавируса на организм. По ее словам, он сложнее поддается лечению и протекает в более тяжелой форме.