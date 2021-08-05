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США могут запретить въезд в страну невакцинированным гражданам
Общество
США могут запретить въезд в страну невакцинированным гражданам
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 5 августа. Власти США готовят законопроект, согласно которому въезд на территории страны будет доступен только людям, прошедшим полный этап вакцинации от коронавируса, пишет Reuters.

Эти меры должны вступить в силу вместе со снятием текущих ограничений на въезд из других стран. Предполагается, что действовать запрет будет в отношении всех иностранцев.

Недавно представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелиты Вуйнович прокомментировала влияния дельта-штамма коронавируса на организм. По ее словам, он сложнее поддается лечению и протекает в более тяжелой форме.

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