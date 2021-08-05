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Операторы платных дорог сохранят скидки при оплате бесконтактными транспондерами
Общество
Операторы платных дорог сохранят скидки при оплате бесконтактными транспондерами
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Москва, 5 августа. После изменения ГК «Автодор» условий по получению скидок, представители платных трасс не планируют менять условия оплаты проезда при использовании транспондера.

Теперь с помощью гаджета, которым можно оплатить проезд бесконтактно, проехав пункт оплаты практически без остановки, от «Автодора» скидка приобретается только за накопленные баллы. Также программа лояльности работает при подключении абонемента на проезд. Причины, по которым организация внесла такие изменения не называются.

Ранее председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко ранее озвучил стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковых машин. Цена составит т около трех рублей за километр.

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автодор транспондер платные дороги
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