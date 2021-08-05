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Перепись населения провели в труднодоступных местах шести регионов России
Общество
Перепись населения провели в труднодоступных местах шести регионов России
pskovadmin.ru  /  Администрация города Пскова

Москва, 5 августа. Жители отдаленных районов Бурятии, Дагестана, Якутии, Хабаровского края, Магаданской и Свердловской областей прошли перепись населения.

Процедуру сбора данных проводили местные жители, прошедшие специальное обучение. До некоторых мест Свердловской области из-за непогоды приходилось добираться на снегоходах и внедорожниках, а в Якутии без водного транспорта было вовсе не обойтись, передает ТАСС.

«Жители при обходе встречали очень хорошо, поскольку работаю в больнице, и меня все знают. По домам ходила после дежурства — в свободное время. Очень понравилось заполнять данные на планшете — гораздо удобнее и быстрее, чем на бумажном бланке. И мое время экономит, и респондента не задерживаю. С удовольствием вновь стану переписчиком», — рассказала переписчица из Якутии Августина Габышева.

Федеральная служба государственной статистики ранее назвала сроки проведения Всероссийской переписи населения. Она пройдет в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

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