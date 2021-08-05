Глава СКР Бастрыкин провел личный прием граждан по видеосвязи

Москва, 5 августа. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообщался с гражданами по видеосвязи и заслушал доклады о расследовании различных происшествий на транспорте.

В общении с россиянами поучаствовали первый заместитель и заместитель Председателя СК России Эдуард Кабурнеев и Сергей Горяйнов, руководители подразделений центрального аппарата, а также руководители и сотрудники следственных подразделений в регионах. Они выслушали жалобы граждан РФ и отчитались перед Бастрыкиным о ходе расследований, которые находятся в их компетенции.

Одними из обратившихся к чиновнику стали родные членов экипажа и пассажиров пропавшего в 2020 году самолета Ан-2 в селе Кырен Тункинского района Бурятии. Родственники пожаловались Бастрыкину на недоброкачественный процесс расследования. Глава СК жестко раскритиковал работу подчиненных и распорядился назначить служебную проверку в отношении правоохранителей, которые занимаются этим делом.

Жительница Челябинской области пожаловалась главе СКР на правоохранителей, которые отказались возбудить уголовное дело по факту смерти ее 17-летней дочери, которую сбил грузовой поезд. Женщина заверила, что следователи действовали с множественными процессуальными нарушениями. В ответ на жалобу, Бастрыкин потребовал в кратчайшее время выявить круг лиц, по вине которых могла умереть девочка.

Бастрыкин ранее затребовал отчет о ходе следствия по делу об избиении ребенка под Волгоградом. Главным фигурантом расследования стала мать избитой девочки.