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Политика
Минобороны Украины разрабатывает план отражения внешней угрозы
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Минобороны Украины разрабатывает план отражения внешней угрозы

  /   Обновлено: 05 августа 2021 00:39
Политика
Минобороны Украины разрабатывает план отражения внешней угрозы
Міністерство оборони України  /  пресс-служба

Киев, 5 августа. Министерство обороны Украины рассматривает девять сценариев обострения военного конфликта. Среди них полномасштабное вторжение на территорию страны.

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, что состоялось совещание оборонного ведомства страны, где обсуждались различные сценарии обострения ситуации. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны выполнить задачи по отражению вооруженной агрессии извне.

Недавно политолог Александр Рар рассказал что будет, если Донбасс перейдет под контроль Киева мирным путем. Такой исход противостояния будет не выгоден США и Европе, заявил он.

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минобороны украины арестович широкомасштабное вторжение
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