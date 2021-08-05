Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 01:14
01:13
Политика
Ученый РАН Камкин назвал пасквилем заявление парламентариев ЕС по «СП-2»
01:05
Происшествия
Авиакомпания «Россия» озвучила причину экстренного приземления лайнера в Казани
00:58
Технологии
Windows сможет блокировать нежелательный софт по умолчанию
00:56
Общество
США могут запретить въезд в страну невакцинированным гражданам
00:51
Общество
Заразившиеся штаммом «Дельта» чаще страдают от тяжелых форм COVID-19
00:48
Шоу-бизнес
«Я — с удовольствием»: Наталья Подольская ответила на слухи о третьей беременности
00:44
Общество
Операторы платных дорог сохранят скидки при оплате бесконтактными транспондерами
00:41
Общество
Перепись населения провели в труднодоступных местах шести регионов России
00:40
Общество
Глава СКР Бастрыкин провел личный прием граждан по видеосвязи
00:39
Политика
Минобороны Украины разрабатывает план отражения внешней угрозы
Все новости

Заразившиеся штаммом «Дельта» чаще страдают от тяжелых форм COVID-19
Общество
Заразившиеся штаммом «Дельта» чаще страдают от тяжелых форм COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 августа. Зараженные дельта-штаммом коронавируса чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме. Подробнее об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Лечение пациентов со штаммом «Дельта» проходит сложнее и дольше. Кроме того, ранее также во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что индийская разновидность коронавируса в полтора раза заразнее, чем вариант «альфа». По словам представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, риск появления новой мутации «Дельты» создает и высокая контагиозность штамма.

«Течение болезни при дельта-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым — у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы», — передали в Роспотребнадзоре.

Тем временем в США участились случаи передачи штамма «Дельта» вакцинированными людьми. Американские специалисты отмечали, что индийская разновидность остается активной даже после полной вакцинации.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Заразившиеся штаммом «Дельта» чаще страдают от тяжелых форм COVID-19
роспотребнадзор коронавирус штамм дельта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru