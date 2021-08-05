Заразившиеся штаммом «Дельта» чаще страдают от тяжелых форм COVID-19

Москва, 5 августа. Зараженные дельта-штаммом коронавируса чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме. Подробнее об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Лечение пациентов со штаммом «Дельта» проходит сложнее и дольше. Кроме того, ранее также во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что индийская разновидность коронавируса в полтора раза заразнее, чем вариант «альфа». По словам представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, риск появления новой мутации «Дельты» создает и высокая контагиозность штамма.

«Течение болезни при дельта-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым — у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы», — передали в Роспотребнадзоре.

Тем временем в США участились случаи передачи штамма «Дельта» вакцинированными людьми. Американские специалисты отмечали, что индийская разновидность остается активной даже после полной вакцинации.