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Подразделения ПВО России первыми пройдут ревакцинацию от COVID-19
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Подразделения ПВО России первыми пройдут ревакцинацию от COVID-19
Общество
Подразделения ПВО России первыми пройдут ревакцинацию от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 5 августа. Защитники воздушного пространства (ПВО) в числе первых ревакцинируются от коронавируса в Вооруженных силах России. Об этом рассказали в Минобороны страны.

Военнослужащие, контролирующие воздушное пространство, находятся в приоритете на ревакцинацию. Среди них расчеты зенитных систем С-300 и С-400, экипажи МиГ-31, личный состав радиотехнических подразделений, передают «Известия».

«Военнослужащие — это достаточно узкое профессиональное сообщество, они в массовом порядке находятся в тесном контакте друг с другом. Если упустить ситуацию, последствия могут быть катастрофическими», — отметил военный эксперт Олег Желтоножко.

Более тысячи военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа уже сделали повторную прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 в Ленобласти. Поручение о ревакцинации дал министр обороны Сергей Шойгу.

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вооруженные силы коронавирус ревакцинация
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