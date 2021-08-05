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Microsoft может выпустить финальную версию Windows 11 в октябре 2021 года

  /   Обновлено: 05 августа 2021 00:29
Технологии
Microsoft может выпустить финальную версию Windows 11 в октябре 2021 года
microsoft.com  /  Microsoft

Вашингтон, 5 августа. Компания Microsoft опубликовала документ, указывающий на предполагаемую дату релиза ОС Windows 11. Выпуск пользовательской версии ожидается в конце октября 2021 года.

Компания Microsoft уже распространила требования к производителям ноутбуков и персональных компьютеров. Те должны подготовить новые версии драйверов для компонентов устройств к 24 сентября 2021 года. При соблюдении рекомендаций, будет гарантирована совместимость с Windows 11 версии 21H2.

Microsoft официально представила Windows 11 в конце июня текущего года. Во второй половине лета компания объявила о расширении программы тестирования новой операционной системы. Ее сборка стала доступна на бета-канале.

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microsoft операционная система windows 11
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