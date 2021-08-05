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Врач Эдигер усомнился в эффективности лечения COVID-19 чернушкой посевной

  /   Обновлено: 05 августа 2021 00:14
Общество
Врач Эдигер усомнился в эффективности лечения COVID-19 чернушкой посевной
wikipedia.org  /  家黑種草 /CC BY-SA 2.0

Москва, 5 августа. Австралийские ученые заявили об эффективности лечения COVID-19 чернушкой посевной. Однако эксперт компании «ПЕПТИД БИО» Александр Эдигер призвал не верить таким открытиям.

Иностранные специалисты считают, что растение способно облегчить симптомы коронавирусной инфекции благодаря выработке тимохинона. По их словам, вещество способно связываться с S-белком вируса и предотвращать появление легочной инфекции, передают «Народные новости«.

Эдигер призвал не обращать внимание на подобные заявления. Врач считает, что открытие не прошло медицинскую проверку, поэтому населению пока не стоит серьезно относиться к высказываниям австралийских ученых.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда подобных сообщений будет штук 10 в день, это могут быть цветочки, могут быть растения, некоторые фрагменты организмов животных. Сейчас самое неприятное заключается в том, что информационное поле наводнено подобными сообщениями», — отметил врач.

Заболевание COVID-19 негативно сказывается на здоровье легких. Одной из пациенток с осложнением оказалась 101-летняя российская пенсионерка, которую смогли спасти подмосковные врачи из Балашихинской областной больницы.

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