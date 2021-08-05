Apple CarPlay и Android Auto обзавелись двумя новыми сервисами «Яндекса»

Москва, 5 августа. Сервисы «Яндекс.Карты» и «Навигатор» теперь доступны в системах Apple CarPlay и Android Auto. Об этом сообщили представители российской компании.

Теперь автолюбители могут выстраивать маршруты и искать нужные места прямо на мультимедийном экране машины. Apple CarPlay и Android Auto дают возможность использовать бортовой компьютер авто вместе со смартфоном для звонков, навигации, музыки, сообщений и так далее. Управлять системой можно при помощи кнопок на руле, сенсорного экрана или голосового помощника.

Водители с помощью сервисов «Яндекса» смогут искать адреса и организации, выбирать оптимальные маршруты с учетом дорожной обстановки. Автомобилисты будут получать подсказки по пути следования и информацию о пробках. Доступ к новым функциям будет открыт вместе с подпиской «Яндекс Плюс».

Недавно стало известно, что данные российского Центробанка о финансовых организациях появятся на «Яндекс.Картах». Предполагается, что нововведение позволит выявить зоны риска цифрового неравенства.