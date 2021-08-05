Самолет Екатеринбург — Москва совершил экстренную посадку в Казани

Казань, 5 августа. Рейсовый самолет, следовавший по маршруту из Екатеринбурга в Москву совершил экстренную посадку в аэропорту в городе Казань. Об этом сообщил осведомленный информатор.

Ранее в небе Хабаровского края случилась жуткая авиакатастрофа. Там упало частное воздушное судно, в результате чего погибло двое пассажиров рейса.

Легкомоторное судно упало после того, как на его борту произошел пожар. К месту происшествия выехал пожарно-спасательный расчет регионального управления МЧС России Хабаровска.