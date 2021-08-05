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Ревнивец зарезал возлюбленную и покончил с собой в Татарстане
Происшествия
Ревнивец зарезал возлюбленную и покончил с собой в Татарстане
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Набережные Челны, 5 августа. Любовные разборки жителей Татарстана закончились жестокой поножовщиной и суицидом. На почве ревности 60-летний мужчина зарезал свою 44-летнюю возлюбленную, после чего свел счеты с жизнью.

Тело горожанки было обнаружено в минувшую среду внутри легкового автомобиля, припаркованного у одного из домов в Набережных Челнах. Как стало известно ФАН, тревогу забил сын убитой, который первым увидел труп матери в машине ее сожителя. В ходе предварительной проверки установлено, что причиной смерти женщины стали множественные колото-резаные ножевые ранения, нанесенные ревнивцем в ходе ссоры. 

Поиски преступника не продлились долго. Его тело было найдено сотрудниками правоохранительных органов в собственной квартире. Осознав содеянное, мужчина свел счеты с жизнью.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»  — Прим. ФАН). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Жестокого убийцу пятерых человек задержали в Хакасии, сообщал ФАН. При помощи ножа мужчина зарезал четверых взрослых и одного ребенка, после чего скрылся. Мотивы преступления устанавливаются.

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россия убийство татарстан суицид преступление
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