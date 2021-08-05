Жительница США посетила Россию для прохождения вакцинации «Спутником V»

Пенза, 5 августа. Доверие к российским ученым привело жительницу Америки на родину одной из совершенных в мире вакцин — «Спутника V». Желание женщины привиться отечественным препаратом помогли исполнить медики столицы Сурского края.

По данным министерства здравоохранения Пензенской области, медицинская туристка имеет российское гражданство, хотя последние 20 лет она проживала за рубежом. Именно нежелание подвергать свою жизнь опасности, прививаясь американской вакциной Pfizer, стало причиной для посещения женщиной медучреждения Пензы.

«В Америке, в основном, прививают Pfizer. Но я доверяю российским ученым и поэтому выбрала «Спутник V». Конечно, я могла бы привиться и там, но я была, есть и остаюсь патриоткой своей страны и считаю, что дома лучше и надежнее. А иностранцы огромные деньги тратят, чтобы приехать в Россию и привиться именно российской вакциной», — цитирует пациентку пресс-служба регионального минздрава.

Напомним, что отечественная вакцина «Спутник V» стала первым зарегистрированным препаратом от коронавируса в мире. Эффективность двухкомпонентной прививки не раз подтверждалась ведущими мировыми экспертами.

О своем опыте усиления иммунитета российским лекарством ранее сообщал житель Японии Хироси Маэтани. По словам мужчины, благодаря «Спутнику V» ему удалось перенести болезнь в легкой форме.