«Макеева сказала, вы не существуете»: читатели Лены Миро впервые увидели ее

Москва, 4 августа. Скандальный блогер Лена Миро впервые за несколько лет опубликовала свою фотографию. Многие читатели ее блога впервые увидели писательницу.

Снимок Миро поместила на своей странице в Instagram. Девушка сидит за столиком на открытом воздухе с чашкой кофе, собрав волосы в хвост и растрепав длинную челку. Крупные украшения — серьги и кольцо — притягивают взгляд. Они подобраны в тон цветастой легкой блузке.

Подписчики блогера тепло встретили кадр скандалистки, оставив на данный момент уже почти 22,5 тыс. лайков и 645 комментариев.

«Ну наконец-то», — написал бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев, а модель Виктория Лопырева оставила смайлик-цветок.

«Отличное фото, без фотошопа. Приятно смотреть, а то Макеева сказала, вы не существуете», — отметил один из фолловеров.

«Ой, вы такая симпатичная, впервые увидела, как выглядите», — добавила подписчица.

«Блин, я думала такие гадости может писать страшная баба в угревой сыпи, а вышла симпатичная особа. Сломала систему», — отметил читатель.

Поклонники Миро не зря упомянули актрису Анастасию Макееву, ставшую героиней скандала из-за того, что завела роман с женатым Романом Мальковым, который в итоге бросил ради нее четверых детей. К примеру, в конце июня Миро заподозрила артистку в попытках использовать пасынка Малькова, чтобы насолить его бывшей супруге Светлане. Блогер также предположила, что Макеева «своего родить хочет, но не может, вцепилась в чужого». При этом звезда не думает, что своими действиями она травмирует подростка.