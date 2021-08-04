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Испанская полиция арестовала местного жителя после убийства россиянки
Происшествия
Испанская полиция арестовала местного жителя после убийства россиянки
pixabay.com  /  PD

Малага, 4 августа. Житель Испании жестоко расправился со своей супругой-россиянкой и попытался избавиться от тела. Однако полиция смогла поймать его после звонка очевидца.

Правоохранители уже приступили к расследованию дела об убийстве 36-летней гражданки России. Преступление совершил ее 53-летний муж-испанец. Он убил женщину, а потом попробовал избавиться от тела при помощи паяльной лампы, передает издание Аxarquiaplus.

Мужчину смогли поймать благодаря звонку случайного свидетеля. Очевидец застал испанца, когда он затаскивал труп россиянки в машину. Спустя час в полицию поступило сообщение об обнаружении тела неподалеку от дороги в районе муниципалитета Нерха. Сотрудники незамедлительно отреагировали на вызов и смогли поймать убийцу по горячим следам.

Оперативной работой также отличились правоохранительные органы Тюменской области. Сотрудники задержали местного жителя, который совершил тройное убийство.

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