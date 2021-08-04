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Спортивный директор «Спартака» Попов намерен уйти в отставку
Спорт
Спортивный директор «Спартака» Попов намерен уйти в отставку
Prt Scr twitter.com  /  @zenit_spb

Москва, 4 августа. Спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов 5 августа подаст заявление об увольнении из клуба. Об этом он рассказал в перерыве квалификационного матча ЛЧ с «Бенфикой».

Мотивирующим решением, по словам Попова, стали разногласия с председателем совета директоров клуба Леонидом Федуном. Он отказался от предложения директора по приобретению защитника Гонсало Монтиэля, который выступал в финале Copa America.

«Спартак» на своем поле уступил в первом матче 3-его раунда квалификации Лиги чемпионов португальской «Бенфики». Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершился со счетом 0:2.

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