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«Какой хороший мужик»: постройневший Слепаков удивил поклонников
Шоу-бизнес
«Какой хороший мужик»: постройневший Слепаков удивил поклонников
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Петрозаводск, 4 августа. Шоумен Семен Слепаков отправился в Карелию, чтобы заняться своим телом. Результаты поразили его поклонников.

В прошлом году стало известно, что Слепаков развелся с женой после восьми лет отношений. Желтые СМИ приписывали после этого ему роман с актрисой Светланой Ходченковой, но слухи так и не подтвердились.

Это лето артист решил провести с пользой для здоровья и отправился в Карелию, где провел несколько дней в звездной детокс-клинике. Рекламируя заведение, юморист опубликовал несколько своих новых фотографий, на которых поклонники с трудом его узнали. Артист на прогулке позирует с палками для скандинавской ходьбы, играет в баскетбол, балуется на детской площадке и поднимает штангу. При этом одежда буквально висит на некогда полном артисте.

Поклонники пришли в восторг как от нового стихотворения Слепакова, так и его внешнего вида.

«Бен Афлек у нас в России», — пишет со смайликом один из фолловеров.

«Мне кажется Вы похудели и к Вам это идет», — добавила подписчица.

«Боже, какой хороший мужик! Спортивный, свежий, бодрый, очищенный! Надо брать», — пошутила читательница.

О своем разводе Слепаков сообщил поклонникам только этим летом, спустя полгода. О причинах расставания комик умолчал. Его знакомый на анонимных условиях рассказал журналистам, что причиной распада успешного брака стала измена. По его словам, именно связь с Ходченковой и привела к такому финалу.

По некоторым данным, бывшие супруги сумели поставить точку в отношениях без скандала, все имущество юморист оставит экс-жене.

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карелия фото слепаков
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