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Оппозиция Ганы провела антиправительственные демонстрации
Весь мир
Оппозиция Ганы провела антиправительственные демонстрации
Global Look Press  /  © Yeshiel Source / XinHua

Аккра, 4 августа. Оппозиционная партия Ганы «Национальный демократический конгресс» (NDC) провела в столице «Марш за справедливость», в рамках которого потребовала от властей скорейших социальных и экономических реформ.

В последние месяцы в местных соцсетях активно набирает популярность оппозиционная кампания под лозунгом Fix The Country — «Исправь страну». Участники акции протеста выразили недовольство правительством президента Наны Акуфо-Аддо, которое ввело дополнительные налоги и повысило цены на автомобильное топливо.

Примечательно, что демонстранты использовали плакаты, на которых можно заметить важную и узнаваемая деталь — сжатый кулак красного цвета, более известный как «кулака Сороса». Ранее международная редакция Федерального агентства новостей публиковала расследование о вмешательстве США в выборы на Мадагаскаре и подрывной деятельности американских НКО.

Оппозиция Ганы провела антиправительственные демонстрации
Федеральное агентство новостей  / 

«Кулак Сороса» называют символом «цветных революций», так как он не раз появлялся на «оппозиционных» брошюрах в Сирии, Ливии, Тунисе, Судане и в ряде других стран.

На этот раз участники, вероятнее всего, срежиссированного протеста выступали с критикой решения властей по строительству национального собора за 200 млн. долларов США. По мнению членов NDC, «в стране есть приоритеты поважнее, включая образование и жилье».

Ранее сообщалось, что к ноябрю 2021 года правительство Ганы намерено занять около 5 млрд долларов для ликвидации самой большой свалки в мире. Причем это уже не первый раз, когда африканское государство влезает в долги.

Оппозиция Ганы провела антиправительственные демонстрации
Global Look Press  / © Bernd von Jutrczenka / dpa

Так, в марте официальная Аккра продала облигаций на 3,03 млрд долларов. Часть привлеченных средств пойдет на покрытие уже имеющейся задолженности.

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