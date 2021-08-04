Аккра, 4 августа. Оппозиционная партия Ганы «Национальный демократический конгресс» (NDC) провела в столице «Марш за справедливость», в рамках которого потребовала от властей скорейших социальных и экономических реформ.

В последние месяцы в местных соцсетях активно набирает популярность оппозиционная кампания под лозунгом Fix The Country — «Исправь страну». Участники акции протеста выразили недовольство правительством президента Наны Акуфо-Аддо, которое ввело дополнительные налоги и повысило цены на автомобильное топливо.

Примечательно, что демонстранты использовали плакаты, на которых можно заметить важную и узнаваемая деталь — сжатый кулак красного цвета, более известный как «кулака Сороса». Ранее международная редакция Федерального агентства новостей публиковала расследование о вмешательстве США в выборы на Мадагаскаре и подрывной деятельности американских НКО.

Федеральное агентство новостей /

«Кулак Сороса» называют символом «цветных революций», так как он не раз появлялся на « оппозиционных » брошюрах в Сирии, Ливии, Тунисе, Судане и в ряде других стран.

На этот раз участники, вероятнее всего, срежиссированного протеста выступали с критикой решения властей по строительству национального собора за 200 млн. долларов США. По мнению членов NDC, «в стране есть приоритеты поважнее, включая образование и жилье».

Ранее сообщалось, что к ноябрю 2021 года правительство Ганы намерено занять около 5 млрд долларов для ликвидации самой большой свалки в мире. Причем это уже не первый раз, когда африканское государство влезает в долги.

Global Look Press / © Bernd von Jutrczenka / dpa

Так, в марте официальная Аккра продала облигаций на 3,03 млрд долларов. Часть привлеченных средств пойдет на покрытие уже имеющейся задолженности.