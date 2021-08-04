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Сетевое издание «МБХ медиа» было заблокировано на территории России
Общество
Сетевое издание «МБХ медиа» было заблокировано на территории России
pxhere.com

Москва, 4 августа. Роскомнадзор заблокировал в России сайт издания «МБХ медиа», основателем которого является беглый олигарх Михаил Ходорковский, сообщили представители интернет-ресурса.

Из реестра заблокированных сайтов следует, что доступ к «МБХ медиа» был ограничен по решению Генпрокуратуры РФ от 3 августа. На данный момент неизвестно, из-за чего сайт подвергся блокировке.

Роскомнадзор также заблокировал сайт издания «Открытые медиа» на территории России. Соответствующее решение было принято по требованию Генпрокуратуры.

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ходорковский роскомнадзор мбх медиа
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