Сетевое издание «МБХ медиа» было заблокировано на территории России

Москва, 4 августа. Роскомнадзор заблокировал в России сайт издания «МБХ медиа», основателем которого является беглый олигарх Михаил Ходорковский, сообщили представители интернет-ресурса.

Из реестра заблокированных сайтов следует, что доступ к «МБХ медиа» был ограничен по решению Генпрокуратуры РФ от 3 августа. На данный момент неизвестно, из-за чего сайт подвергся блокировке.

Роскомнадзор также заблокировал сайт издания «Открытые медиа» на территории России. Соответствующее решение было принято по требованию Генпрокуратуры.