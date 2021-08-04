Президент ЦАР принял делегацию христианского монастыря из Габона

Банги, 2 августа. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера принял делегацию из христианского монастыря Девы Марии, который располагается в Габоне.

Глава миссии — священнослужитель Поль Мари заявил, что для него является большой честью личная встреча с «отцом африканской нации». В свою очередь, первое лицо государства выразил глубокое уважение католической организации «Община блаженств», а также надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.

Религиозное движение «Община Блаженств» представлена более чем в 40 странах мира. Коммуникация между ее представителями и президентом республики особенно важна для развития культурно-религиозного диалога на континенте.

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Ранее журналисты поблагодарили Фостен-Арканжа Туадера за свободу слова. Представители СМИ отметили, что ни одно честное издание не заподозрило первое лицо в злоупотреблениях и нарушениях прав человека.