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Роскомнадзор заблокировал издание «Открытые медиа»

  /   Обновлено: 04 августа 2021 22:35
Общество
Роскомнадзор заблокировал издание «Открытые медиа»
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 августа. Роскомнадзор принял решение о блокировке сайта издания «Открытые медиа» на территории Российской Федерации. Сайт вскоре будет недоступен у всех провайдеров страны.

Соответствующее решение РКН принял во исполнение требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Ведомство внесло онлайн-издание «Открытые медиа» в список сайтов, которые призывают к массовым беспорядкам и экстремизму. На данный момент сайт издания не открывается у некоторых провайдеров, однако вскоре его заблокируют на территории всей России.

Министерство Юстиции России ранее признало восемь журналистов «Проекта»1 (признано нежелательной в РФ) и «Открытых медиа» иноагентами. Согласно решению Генпрокуратуры, также признана нежелательными зарегистрированное в США НПО «Проект медиа»1.

1 включено Министерством юстиции в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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