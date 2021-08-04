Психопаты и мошенники: Мясников обрушился с гневной тирадой на антипрививочников

Москва, 4 августа. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о серьезных последствиях отказа от вакцинации против инфекций.

В своем Telegram-канале врач опубликовал фрагмент предисловия своей книги, написанной еще в 2014 году. После того, как мир охватила пандемия COVID-19, эти строки «читаются уже по-другому».

Мясников обращает внимание, что людей в основном интересуют боли в спине и суставах, диабет, БАДы, гомеопатия и другое, о чем сегодня они имеют более или менее правильное представление. Но при этом инфекции выпали из поля зрения. Чаще всего люди ограничиваются вопросами «вредны ли прививки» и «нужны ли антибиотики».

Поверхностное отношение к инфекционным заболеваниям очень тревожит врача. По его словам, споры про все остальные болезни «происходят на крышке пороховой бочки с дымящимся фитилем и надписью «инфекции» на боку.

«Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны! Да, мы уже почти победили врага, зажали его в угол, кого-то вообще извели… И расслабились!» — негодует Мясников.

Он напомнил о распространенном киношном клише, когда главный герой отворачивается от повергнутого врага, но тот оказывается жив и, приподнимаясь, целится герою в спину.

«А наш враг уже не приподнимается — встает в полный рост! А мы все не замечаем этой зловещей гигантской тени за спиной и продолжаем гордо идти со спокойной улыбкой на лице и игрушечным кольтом в кобуре», — резюмировал врач.

Ранее ФАН обратил внимание, что в соцсетях и Telegram-каналах все чаще встречается хештег #привитумер. Под ним противники прививок распространяют информацию о смерти людей якобы после вакцинации. Однако эти сведения на поверку часто не соответствуют действительности. Одну из таких историй в интервью агентству опровергла вдова умершего от коронавируса москвича Татьяна Хрусталева.

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