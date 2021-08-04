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«Люблю молодых»: Галкин развеселил Пугачеву неожиданным подарком
Шоу-бизнес
«Люблю молодых»: Галкин развеселил Пугачеву неожиданным подарком
instagram.com  /  @maxgalkinru

Москва, 4 августа. Шоумен Максим Галкин порадовал свою супругу Аллу Пугачеву необычным подарком — ретроавтомобилем «Запорожец».

На своей странице в Instagram артист опубликовал ролик, на котором запечатлена Алла Борисовна в салоне авто. Улыбающаяся Пугачева облачилась в белую длинную рубашку и белые джинсы. Снимающий на видео Галкин поинтересовался у супруги, хорошую ли машину он приобрел.

«Замечательный! Ретро моего возраста, подходит и размер, и цвет. Спасибо, муженек, спасибо», — поблагодарила его певица.

Галкин поправил жену, подчеркнув, что авто «чуть моложе».

«Моложе? Хорошо! Люблю молодых!» — рассмеялась Примадонна.

Как выяснилось, проехаться на новом авто певица не сможет: из старого ярко красного «Запорожца» сделали роскошный цветник для сада.

Поклонники звездной пары пришли в восторг от юмора Пугачевой и трогательного подарка Галкина. Многие отметили, что на записи Примадонна выглядит шикарно, особенно в окружении цветов.

«Алла Пугачева как всегда прекрасна и с прекрасным чувством юмора», — отметила одна из подписчиц.

«Примадонна всегда будет Примадонной. Мудрая женщина с тонким чувством юмора», — добавила другая.

«Это же шедеврально! Аллуся такая красавица! Где вы такое чудо-автомобиль нашли?» — пишет фолловер.

В комментариях вместе с поклонниками посмеялись над видео актер Владимир Винокур, певицы Анита Цой и Лолита Милявская, светская львица Ида Достман и экс-гендиректор Муз-ТВ Арман Давлетяров.

Ранее на этой неделе Галкин устроил для подписчиков небольшую экскурсию по своему огороду в деревне Грязь. Познакомив фолловеров с богатым урожаем, он собрал несколько овощей для традиционного летнего блюда — овощного салата. Вместе с добычей шоумен и его семилетний сын Гарри пошли на кухню, чтобы приготовить ужин для Пугачевой. Судя по видео, в теплицах звездной пары растут не только огурцы, помидоры, но и морковь, баклажаны, цукини и много зелени.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Люблю молодых»: Галкин развеселил Пугачеву неожиданным подарком
галкин пугачева ретромобиль
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