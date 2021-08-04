ВОЗ объявила о снижении темпов распространения коронавируса в России

Москва, 4 августа. Эпидемиологическая обстановка в России нормализуется, количество случаев заражения коронавирусом снижается. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Однозначные выводы можно будет сделать только после наблюдения за ситуацией в динамике, отметила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». В европейском регионе наблюдается рост, но эта тенденция связана с количеством местных жителей.

«Сейчас репродуктивный номер, этот номер показывает, так сказать, активность эпидемии в каком-то населении, он сейчас в России ниже 1, и это хорошо. Мы видим снижение, медленное снижение в общем в России. Но, конечно, регионы разные, так что надо посмотреть в динамике, как случаи по России идут», — заявила Вуйнович.

ВОЗ ранее заявила, что риск распространения коронавируса особенно высок в тех странах, где не производится вакцинация. Те государства, которые обеспечены препаратами, должны поделиться ими с другими, чтобы остановить пандемию COVID-19.