Президент ЦАР выстраивает политический курс с прицелом на потребности граждан страны

Банги, 4 августа. При развитии современной политической системы государству необходимо опираться на работу с населением, считает президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

По мнению главы государства, процветание республики может быть эффективным только в том случае, если интересы молодежи и женщин будут учитываться во всех аспектах жизнедеятельности ЦАР. В обращениях к нации Туадера отметил важность восстановления республики.

По этой причине при назначении в правительство, Национальное собрание, на государственную службу и в полугосударственные структуры приоритет должен отдаваться молодым специалистам и женщинам. В будущем власти страны могут запустить даже систему квотирования.

«Политика президента Туадера успокаивает, поскольку он учитывает молодежь и женщин. Он всегда говорил, что никого не оставит в стороне. Он вовлекает всех соотечественников в управление страной», — сообщил в свою очередь премьер-министр Анри-Мари Дондра.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Чиновник добавил, что в работе Туадера должен опираться не только на советы ближайшего окружения, но и прислушиваться к народу. Таким образом, администрация ЦАР, которая в свое время состояла исключительно из старцев, начинает постепенно омолаживаться, что поспособствует правильному функционированию государственных институтов.

Напомним, ранее центральноафриканские журналисты положительно оценили политику действующего президента республики Фостен-Арканжа Туадера.