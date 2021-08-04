Молодая пара разбилась на мотоцикле в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 4 августа. На автодороге Каменск-Гуково в Ростовской области погибла молодая пара. Это случилось после того, как их мотоцикл ударился о краевое металлическое ограждение.

Как пояснили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, за рулем мотоцикла «Десна-200» находился 39-летний парень. По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил съезд на обочину, после чего столкнулся с ограждениями, об которые и ударился. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте.

На заднем сидении мотоцикла располагалась 21-летняя пассажирка, которая также после удара об краевую металлическую конструкцию погибла.

В настоящее время специалисты областного ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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