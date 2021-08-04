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«Врачи без границ» приостановили деятельность на северо-западе Камеруна
Африка
«Врачи без границ» приостановили деятельность на северо-западе Камеруна
wikipedia.org  /  Albert Bergonzo / CC BY-SA 4.0

Восемь месяцев назад правительство Камеруна обвинило MSF в поддержке вооруженных групп и приостановило деятельность организации на северо-западе страны.

«Мы не можем больше оставаться в регионе, где нам не разрешено оказывать помощь людям», — заявили в организации.

Несмотря на обстоятельства, MSF надеется на продолжение диалога с властями Камеруна. По этой причине в городе Баменда (административный центр Северо-Западного региона. — Прим.ред.) остались несколько сотрудников организации.

«Врачи без границ» предоставляют неотложную медицинскую помощь жертвам вооруженных конфликтов и природных катастроф. Однако власти некоторых стран препятствуют деятельности MSF.

Недавно руководство Эфиопии приостановило работу организации в штате Тыграй, где разворачивается вооруженный конфликт между местными сепаратистами и правительственными войсками. Около 4 млн жителей региона испытывают острую нехватку продовольствия. По данным ООН, более 350 тысяч человек находится на грани голода.

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