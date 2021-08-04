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РФПИ подтвердил безопасность комбинации первой дозы «Спутника V» с другими вакцинами

  /   Обновлено: 04 августа 2021 22:00
Общество
РФПИ подтвердил безопасность комбинации первой дозы «Спутника V» с другими вакцинами
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Москва, 4 августа. Сочетание первого компонента вакцины «Спутник V» с другими препаратами от COVID-19 демонстрирует высокие показатели безопасности. Об этом сообщили в РФПИ.

«Спутник V» испытывали вместе с AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. Исследования проходят в провинции Буэнос-Айрес Аргентины. Показатели были изучены, когда комбинацию получили 121 доброволец.

Испытуемые получили «Спутник Лайт» / AstraZeneca, «Спутник Лайт» / Moderna, «Спутник Лайт» / Sinopharm, «Спутник Лайт» и «Спутник Лайт». Показатели сравнивали с группой, которая полностью привилась «Спутником V».

«Данные, полученные министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата «Спутник Лайт» с другими вакцинами ... являются безопасными», — говорится в сообщении РФПИ.

Российский фонд прямых инвестиций намерен увеличить мощности по производству «Спутника V». Эти меры позволят устранить временные задержки с поставками второго компонента препарата.

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исследования комбинация Спутник V
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