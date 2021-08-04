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Госдеп США призвал к диалогу стороны конфликта на севере Эфиопии
Африка
Госдеп США призвал к диалогу стороны конфликта на севере Эфиопии
Global Look Press  /  © Joerg Boethling / www.imago-images.de

Аддис-Абеба, 4 августа. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал стороны конфликта на севере Эфиопии прекратить боевые действия и начать переговоры.

Соединенные Штаты обеспокоены обострением вооруженного конфликта в штате Тыграй. Боевые действия между сепаратистами и национальной армией Эфиопии (ENDF) привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, а также спровоцировали волну миграции в соседние регионы и за пределы страны. Оставшиеся жители (около 4 млн. — Прим. ФАН) испытывают острую нехватку продовольствия. Более 350 тысяч человек нуждаются в экстренной гуманитарной помощи.

В связи с этим Прайс призвал «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) немедленно вывести вооруженные силы из штатов Амхара и Афар, правительство штата Амхара — войска из Тыграя, а правительство Эритреи — с территории Эфиопии.

Ранее с аналогичным требованием выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил о готовности координировать процесс переговоров, не нарушая территориальную целостность африканской страны. Также политик обратил внимание на необходимость снятия ограничений на отправку гумпомощи в проблемные регионы Эфиопии.

Тем временем Правительство Эфиопии приостановило деятельность организации «Врачи без границ» (MSF) и Норвежского совета по делам беженцев (NRC) в штате Тыграй.

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переговоры африка эфиопия тыграй
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