Установлена личность погибшего мужчины в московском клубе «ССК Мастер»

Москва, 4 августа. Человеком, погибшим в московском клубе «ССК Мастер», является внебрачный сын певца Леонида Утесова Игорь. Об этом сообщили ФАН в столичном отделении СК РФ.

Мужчину обнаружили в одном из стрелковых клубов столицы. Обстоятельства и причины смерти посетителя выясняют следователи, проверку организовала прокуратура. Компетентные органы занимаются анализом соблюдения требований законодательства об обороте оружия сотрудниками тира и безопасности оказываемых услуг.

Недавно сотрудники полиции начали проверку обстоятельств, при которых житель Петербурга получил огнестрельное ранение в бедро. Пострадавшего обнаружил горожанин в салоне иномарки.