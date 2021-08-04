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Происшествия
Установлена личность погибшего мужчины в московском клубе «ССК Мастер»
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Установлена личность погибшего мужчины в московском клубе «ССК Мастер»

  /   Обновлено: 04 августа 2021 21:52
Происшествия
Установлена личность погибшего мужчины в московском клубе «ССК Мастер»
Федеральное агентство новостей  /  Макеева Наталья

Москва, 4 августа. Человеком, погибшим в московском клубе «ССК Мастер», является внебрачный сын певца Леонида Утесова Игорь. Об этом сообщили ФАН в столичном отделении СК РФ.

Мужчину обнаружили в одном из стрелковых клубов столицы. Обстоятельства и причины смерти посетителя выясняют следователи, проверку организовала прокуратура. Компетентные органы занимаются анализом соблюдения требований законодательства об обороте оружия сотрудниками тира и безопасности оказываемых услуг. 

Недавно сотрудники полиции начали проверку обстоятельств, при которых житель Петербурга получил огнестрельное ранение в бедро. Пострадавшего обнаружил горожанин в салоне иномарки.

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