Варшава, 4 августа. Уволенная белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прилетела в Польшу, где ей предоставлено политическое убежище, после скандального заявления спортсменки в ходе Олимпиады.

Тимановская получила гуманитарную визу в Польшу, которая дает ей право пребывать в стране неопределенный срок. Правительство Польши также «сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру», об этом заявил замглавы МИД страны Марчин Пшидач.

Белорусская легкоатлетка должна была выступить на летних Олимпийских играх в Токио в забеге на 100 и 200 метров. За два дня до начала первенства тренерский штаб страны отстранил спортсменку от участия с утверждением о плохом эмоционально-психическом состоянии. Тимановская в свою очередь заявила, что это утверждение ложное, и попросила политического убежища в Европе.