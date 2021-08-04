Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 22:10
21:56
Спорт
«Спартак» уступил «Бенфике» в домашнем матче квалификации ЛЧ
21:55
Африка
«Врачи без границ» приостановили деятельность на северо-западе Камеруна
21:45
Спорт
Кристина Тимановская прилетела в Польшу
21:45
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Ставропольском крае
21:42
Происшествия
Четыре удара в грудь и левую ногу нанес постоялец соцприюта в Калининграде
21:42
Общество
Эксперты Чураков и Черных обсудили лесные пожары в Якутии
21:41
Африка
Госдеп США призвал к диалогу стороны конфликта на севере Эфиопии
21:40
Общество
РФПИ подтвердил безопасность комбинации первой дозы «Спутника V» с другими вакцинами
21:38
Африка
Движение по железной дороге на юго-востоке Эфиопии восстановили
21:33
Происшествия
Установлена личность погибшего мужчины в московском клубе «ССК Мастер»
Все новости

Движение по железной дороге на юго-востоке Эфиопии восстановили
Африка
Движение по железной дороге на юго-востоке Эфиопии восстановили
pixabay.com  / 

Аддис-Абеба, 4 августа. Железнодорожное сообщение между Эфиопией и Джибути восстановлено, говорится в публикации The Nation со ссылкой на источник в правительстве.

Железнодорожную трассу, соединяющую столицу Эфиопии с соседним государством Джибути и его морскими портами, 27 июля заблокировали протестующие из штата Сомали. Таким образом они осудили деятельность ополченцев из штата Афар, которые совершили серию убийств и грабежей в городе Гарба-Иссе.

Район Ситти лежит на границе между двумя регионами. В этой части Эфиопии постоянно происходят стычки между общинами, которые борются за земли, пастбища и доступ к водным ресурсам.

Ситуация обострилась, когда туда вошли спецподразделения штата Афар. Военнослужащие пытались пресечь продвижение сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) к транспортному коридору Аддис-Абеба — Джибути.

Ранее жители штата Афар провели митинг против НФОТ. Они призвали международное сообщество осудить насилие со стороны повстанцев. Аналогичные акции прошли в Судане и эфиопских штатах Амхара, Оромия.

Тем временем ситуация на севере страны продолжает ухудшаться. Более 4 млн жителей Тыграя испытывают острую нехватку продовольствия, еще 350 тысяч человек находятся на грани голода.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Движение по железной дороге на юго-востоке Эфиопии восстановили
африка железная дорога эфиопия тыграй
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru