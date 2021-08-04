Движение по железной дороге на юго-востоке Эфиопии восстановили

Аддис-Абеба, 4 августа. Железнодорожное сообщение между Эфиопией и Джибути восстановлено, говорится в публикации The Nation со ссылкой на источник в правительстве.

Железнодорожную трассу, соединяющую столицу Эфиопии с соседним государством Джибути и его морскими портами, 27 июля заблокировали протестующие из штата Сомали. Таким образом они осудили деятельность ополченцев из штата Афар, которые совершили серию убийств и грабежей в городе Гарба-Иссе.

Район Ситти лежит на границе между двумя регионами. В этой части Эфиопии постоянно происходят стычки между общинами, которые борются за земли, пастбища и доступ к водным ресурсам.

Ситуация обострилась, когда туда вошли спецподразделения штата Афар. Военнослужащие пытались пресечь продвижение сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) к транспортному коридору Аддис-Абеба — Джибути.

Ранее жители штата Афар провели митинг против НФОТ. Они призвали международное сообщество осудить насилие со стороны повстанцев. Аналогичные акции прошли в Судане и эфиопских штатах Амхара, Оромия.

Тем временем ситуация на севере страны продолжает ухудшаться. Более 4 млн жителей Тыграя испытывают острую нехватку продовольствия, еще 350 тысяч человек находятся на грани голода.