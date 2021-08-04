Мужчину сняли с рейса «Победы» за отказ надеть маску

Москва, 4 августа. Мужчину сняли с рейса Москва — Ульяновск авиакомпании «Победа» за игнорирование просьбы надеть маску и предъявить посадочный талон. Очевидцы опубликовали видеоролик в соцсетях.

На кадрах видеозаписи видно, что нарушитель являлся не единственным безмасочником на борту. Однако в отличие от других, мужчина принципиально игнорировал призывы соблюдать масочный режим, из-за чего экипажу пришлось прибегнуть к соответствующим мерам.

После отказа в просьбах надеть маску были вызваны сотрудники правопорядка. В итоге мужчина был снят с рейса и ему пришлось покидать самолет в сопровождении полицейских.

Недавно частный самолет потерпел крушение над Хабаровском. В результате авиакатастрофы погибли два человека.