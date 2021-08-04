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Эфиопия получила более миллиона вакцин Johnson & Johnson для борьбы с коронавирусом
Африка
Эфиопия получила более миллиона вакцин Johnson & Johnson для борьбы с коронавирусом
pixabay.com  / 

Аддис-Абеба, 4 августа. Соединенные Штаты отправили свыше миллиона вакцин от COVID-19 в Эфиопию.

Первую партию медикамента, разработанного американской компанией Johnson & Johnson, доставили 2 августа в столицу — Аддис-Абебу. Об этом сообщило посольство США в Эфиопии.

«Мы получили 1 210 550 препаратов от американских партнеров. Эти вакцины спасут сотни жизней и замедлят распространение коронавируса в Эфиопии», — говорится в сообщении.

Соединенные Штаты пожертвовали 65 государствам более 110 млн доз вакцин от коронавируса. Также препараты получили и африканские страны, в частности Танзания.

«Мы делимся, чтобы спасти жизни и возглавить мир в борьбе с пандемией», — заявил Дональд Райт, посол США в восточноафриканской стране.

Компания Pfizer в 2022 году запустит производство вакцин на территории ЮАР. Изготовлением препаратов займутся специалисты института Biovac в Кейптауне.

На данный момент в ЮАР уже производится вакцина Johnson & Johnson. Она считается эффективной против «южноафриканской» разновидности коронавируса.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Матшидисо Моети назвала единственный способ остановить пандемию COVID-19 на африканском континенте.

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