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Власти Эфиопии приостановили деятельность организации «Врачи без границ» в штате Тыграй
Африка
Власти Эфиопии приостановили деятельность организации «Врачи без границ» в штате Тыграй
Global Look Press  /  © Tobias Hase / dpa

Аддис-Абеба, 4 августа. Правительство Эфиопии приостановило деятельность организации «Врачи без границ» (MSF) и Норвежского совета по делам беженцев (NRC) в штате Тыграй.

Международная организация «Врачи без границ» объявила о приостановлении деятельности в ряде районов эфиопского штата Тыграй еще в начале июля. Причиной стало убийство трех представителей MSF. В частности, погибли 35-летняя испанка Мария Эрнандес и два гражданина Эфиопии — ее помощник и водитель.

«В связи с убийством сотрудников «Врачи без границ» объявляют о приостановке деятельности в Аби-Ади, Адиграте и Аксуме, в центральной и восточной части региона Тыграй», — говорилось в сообщении MSF.

Руководство «Врачей без границ» настаивало на расследовании убийства коллег, но власти Эфиопии проигнорировали требование. Причины и детали трагедии до сих пор неизвестны.

В настоящий момент около 70% населения Тыграя нуждается в экстренной гуманитарной помощи. Как сообщает ЮНИСЕФ, каждая вторая беременная или кормящая женщина в регионе голодает. Также умереть от недоедания рискуют свыше 100 тысяч детей.

Поставкой гуманитарной помощи в регион занимается ряд международных организаций. Так, 23 июля самолет Всемирной продовольственной программы (WFP) приземлился в городе Мэкэле.

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