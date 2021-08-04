На Украине разрабатывают самоходный огнемет «Жара» на базе броневика «Дозор-Б»

Киев, 4 августа. Предприятия украинского ОПК работают над созданием легкого самоходного огнемета «Жара» на автомобильной базе броневика «Дозор-Б».

Проект реализуется с участием специалистов Шепетовского ремонтного завода и киевского холдинга «Артем», сообщает издание Defense Express.

На платформе «Дозора-Б» планируется установить десять направляющих для термобарических снарядов калибра 122 миллиметра. Масса боевой части каждого снаряда составляет 11,5 килограмма, стрельба из «Жары» буди осуществляться на дистанции до семи километров, информирует Defense Express.

Ранее стало известно, что для нужд Вооруженных сил Украины на Житомирском бронетанковом заводе были отремонтированы несколько БМП-2 советских годов постройки.