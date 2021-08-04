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Владимир Жириновский призвал россиян отказаться от мяса
Политика
Владимир Жириновский призвал россиян отказаться от мяса
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 4 августа. Людям необходимо отказаться от мяса. За 50 лет они должны перейти на вегетарианскую пищу, заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик призвал россиян перейти на вегетарианское питание, потому что мясо является вредным продуктом. Жвачные животные потребляют траву, а люди питаются этой переработкой. Об этом лидер ЛДПР рассказал в интервью российским журналистам.

По мнению Владимира Жириновского, жвачные животные будут запрещены в ближайшие десять лет. В первую очередь это коснется коров, подчеркнул политик.

Ранее председатель партии рассказал, какие люди необходимы в политике. Он призвал уделять внимание опытным специалистам.

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Все новости / Политика / Владимир Жириновский призвал россиян отказаться от мяса
Жириновский лдпр корова вегетарианец
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