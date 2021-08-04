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Спецназ ЦВО применил БПЛА для поиска условного противника на учениях в Сибири
Армия
Спецназ ЦВО применил БПЛА для поиска условного противника на учениях в Сибири
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Новосибирск, 4 августа. Масштабные учения подразделений спецназа Центрального военного округа (ЦВО) прошли в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

В сообщении отмечается, что в ходе маневров военнослужащие использовали для разведки беспилотники «Тахион», с помощью которых им удалось обнаружить полевой лагерь условного противника. Имея все необходимые данные, спецназовцы проделали безопасный проход в минном поле по направлению к неприятелю.

Достигнув «пристанища врага», военнослужащие ликвидировали цель огнем из автоматов АК-12, пулеметов «Печенег» и снайперских винтовок СВД с расстояния до 1000 метров. Также спецназ ЦВО отработал эвакуацию раненых и оказание первой помощи пострадавшим.

Ранее подразделения спецназа ВС России и Узбекистана приступили к совместным маневрам на горном полигоне Термез, расположенном недалеко от узбекско-афганской границы. Отмечается, что особое внимание в ходе учений было уделено отработке боевых задач с использованием альпинистского снаряжения и тактической стрельбе.

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спецназ бпла цво
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