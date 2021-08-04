Минобороны Японии откажется от американских ракет LRASM для истребителей F-15

Токио, 4 августа. Военное ведомство Японии намерено отказаться от импорта ракет AGM-158C LRASM из США для истребителей F-15 в пользу собственных ракетных разработок.

Согласно сообщению ряда японских СМИ со ссылкой на информированные источники в минобороны страны, причины отказа Токио от приобретения ракет AGM-158C LRASM дальнего радиуса действия носят финансовый характер. Для оснащения японских боевых самолетов (как F-15, так и F-2) рассматривается вариант модернизации японской ракеты SSM-1, которая в настоящее время используется в качестве противокорабельной.

Ранее аналитики китайского издания Baijiahao объяснили, чем обернется для Японии сотрудничество между Россией и КНР в деле освоения Курильских островов. О резком возмущении некоторых японских политиков визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на курильский остров Итуруп сообщал «Царьград».