Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 22:09
21:56
Спорт
«Спартак» уступил «Бенфике» в домашнем матче квалификации ЛЧ
21:55
Африка
«Врачи без границ» приостановили деятельность на северо-западе Камеруна
21:45
Спорт
Кристина Тимановская прилетела в Польшу
21:45
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Ставропольском крае
21:42
Происшествия
Четыре удара в грудь и левую ногу нанес постоялец соцприюта в Калининграде
21:42
Общество
Эксперты Чураков и Черных обсудили лесные пожары в Якутии
21:41
Африка
Госдеп США призвал к диалогу стороны конфликта на севере Эфиопии
21:40
Общество
РФПИ подтвердил безопасность комбинации первой дозы «Спутника V» с другими вакцинами
21:38
Африка
Движение по железной дороге на юго-востоке Эфиопии восстановили
21:33
Происшествия
Установлена личность погибшего мужчины в московском клубе «ССК Мастер»
Все новости

Минобороны Японии откажется от американских ракет LRASM для истребителей F-15
Армия
Минобороны Японии откажется от американских ракет LRASM для истребителей F-15
wikipedia.org  /  U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Aaron Allmon / public domain

Токио, 4 августа. Военное ведомство Японии намерено отказаться от импорта ракет AGM-158C LRASM из США для истребителей F-15 в пользу собственных ракетных разработок.

Согласно сообщению ряда японских СМИ со ссылкой на информированные источники в минобороны страны, причины отказа Токио от приобретения ракет AGM-158C LRASM дальнего радиуса действия носят финансовый характер. Для оснащения японских боевых самолетов (как F-15, так и F-2) рассматривается вариант модернизации японской ракеты SSM-1, которая в настоящее время используется в качестве противокорабельной.

Ранее аналитики китайского издания Baijiahao объяснили, чем обернется для Японии сотрудничество между Россией и КНР в деле освоения Курильских островов. О резком возмущении некоторых японских политиков визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на курильский остров Итуруп сообщал «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобороны Японии откажется от американских ракет LRASM для истребителей F-15
япония ракеты f-15 LRASM
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru